Karabük'te kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı

Operasyonda, jeneratör, delici kırıcı alet, 2 bakır define arama çubuğu, inşaat eldiveni, çekiç, keser, balyoz, 2 manivela, kürek sapı, gaz maskesi ve filtre, yağmurluk, kova, 5 metre bez halat ve 25 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

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