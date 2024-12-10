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        Karabük'te kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:14 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:27
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        Karabük'te kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Operasyonda, jeneratör, delici kırıcı alet, 2 bakır define arama çubuğu, inşaat eldiveni, çekiç, keser, balyoz, 2 manivela, kürek sapı, gaz maskesi ve filtre, yağmurluk, kova, 5 metre bez halat ve 25 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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