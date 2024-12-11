Karabük'te meslek liseliler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde tadilat ve onarım yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Yavuz'un talimatıyla başlatılan Eğitim Kenti Karabük Projesi'nin Mesleki Eğitim alt başlığı kapsamında mesleki eğitim sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerinde meslek lisesi öğrencileri tarafından çeşitli alanlarda bakım ve tadilat işleri gerçekleştiriliyor.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elekrik Elektronik Teknoloji Bölümü ve Mobilya ve Dekorasyon Alan şefleri ile öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi bir kişinin evinde elektrik ve kapılarda bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.