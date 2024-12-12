Karabük Üniversitesinde "Medya Sektörü Temsilcileri Öğrencilerle Buluşuyor" etkinliği düzenlendi

Seminere, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İnce, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Genel Sekreteri Semih Gülen ve bazı yerel internet haber sitesi temsilcileri, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

Dijital medya üzerinde, internet haberciliğiyle ilgili iletişim fakültesi öğrencilerine bilgi birikimlerini aktaran Başkaya, internet haberciliğinde önem taşıyan unsurlar hakkında bilgiler verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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