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        Karabük Üniversitesinde "Medya Sektörü Temsilcileri Öğrencilerle Buluşuyor" etkinliği düzenlendi

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Medya Sektörü Temsilcileri Öğrencilerle Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 09:11 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:29
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        Karabük Üniversitesinde "Medya Sektörü Temsilcileri Öğrencilerle Buluşuyor" etkinliği düzenlendi
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        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Medya Sektörü Temsilcileri Öğrencilerle Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

        KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde "Sektörden dersliğe bilgi ve tecrübe paylaşımı" konulu projede Karabük yerel medya sektörü temsilcileri, öğrencilerle buluşturuluyor.

        Etkinlik kapsamında Karabük Net Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ergün Başkaya, internet haberciliği üzerine bilgi birikimini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

        Dijital medya üzerinde, internet haberciliğiyle ilgili iletişim fakültesi öğrencilerine bilgi birikimlerini aktaran Başkaya, internet haberciliğinde önem taşıyan unsurlar hakkında bilgiler verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Seminer sonunda Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Fatih Bayram tarafından Başkaya'ya teşekkür belgesi takdim edildi.

        Seminere, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İnce, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Genel Sekreteri Semih Gülen ve bazı yerel internet haber sitesi temsilcileri, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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