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        Safranbolu UNESCO'da 30. yılını kutluyor

        ORHAN KUZU - UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılını kutlayan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, geçen sürede milyonlarca turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:00 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:00
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        Safranbolu UNESCO'da 30. yılını kutluyor
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        ORHAN KUZU - UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılını kutlayan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, geçen sürede milyonlarca turisti ağırladı.

        Tarihi ilçe, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alındığı 17 Aralık 1994'ten bu yana, sokaklarında ziyaretçilerine tarih yolculuğu yaptırmaya devam ediyor.

        Usta Türk belgeselcisi merhum Suha Arın tarafından 1976'da çekilen ve bir sonraki yıl 14. Antalya Film Festivali'nde, "en iyi kısa metrajlı film" ödülünü alan "Safranbolu'da Zaman" belgeseliyle gündeme gelen ilçe, aradan geçen zamanda kültürel değerlerini koruyarak 17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başardı.

        Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüler yer alıyor.

        Tarihi ilçede 1994'ten bu yana 600 basit onarım, 260 restorasyon ve 75 çeşme onarımı yapıldı.

        İlçede han arkasındaki "Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi", Tabakhane bölgesinde yok olmaya yüz tutmuş tabakhane binasının ayakta kalmış kalıntılarından yola çıkarak hazırlanan rekonstrüksiyon projesi ve özgün sokak kaplamaları gibi birçok çalışma gelecek yıllarda da sürecek.

        Kentte program dahilinde özgün sokak kaplamaları ortaya çıkartılıp yol kaplamalarında restorasyon ve tamamlamalar, özel proje alanlarında kentsel tasarım projeleri, silüeti olumsuz etkileyen taşınmazlarda proje ve onarım çalışmaları, miras alanında aydınlatma projesi gibi benzeri çalışmalar sürdürülecek.

        - "Soyut ya da somut mirasın yaşatılması açısından çok kıymetli"

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, Safranbolu'nun 1994'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne girdiğini hatırlattı.

        Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yaklaşık 21 eserin yer aldığını aktaran Yavuz, "Safranbolu ilçemiz şehir olarak 8. sıradan 30 yıl önce bu listeye dahil oldu. Bugün itibarıyla UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde 1223 eser, alan ya da tarihi mekan listeye dahil olmuş durumda. Bu gerçekten Safranbolu ilçemiz için, ilimiz için çok kıymetli bir durum." dedi.

        Yavuz, söz konusu yolculuğun 30. yılını yaşamanın Safranbolu'nun tarihi, kültürü, geleneksel el sanatları gibi soyut ya da somut kültürel mirasın yaşatılması açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.

        Karabük'te korumacılık anlayışının 1970'lerde başladığına değinen Yavuz, "Belki de Türkiye'de örnek oluyor. Bu korumacılık anlayışıyla Karabük'te bugün yaklaşık 2 bin 400 civarında tarihi tescilli yapımız var. Her şeyden önce bu anlayışla hemen devamında 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olmasıyla Safranbolu'nun eşsiz mimarisinin ve kültürel değerlerinin korunmasına katkı sağlanmış oldu." diye konuştu.

        - "Ticaretin geliştirilmesi ve ekonomik çıktılar anlamında da katkı sağladı"

        Mustafa Yavuz, 30. yıl kapsamında çeşitli paneller, söyleşiler, belgesel gösterimleri ve yarışmalar düzenleneceğini bildirerek, şöyle devam etti:

        "Listeye alınması ilçeye çok şey kattı. Her şeyden önce şehir bazında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 8. sıradan girerek Safranbolu'muzun ve Karabük'ümüzün tanıtımına katkı sağlamış oldu. Karabük'ümüzün tarihinin, mimarisinin, Safranbolu'muzun kültürünün bütün dünyaya tanıtımına katkı sağladı. Turizmine katkı sağlamış oldu. Tabii bu tanıtımlar, tarih kanalıyla kültürel değerlerin yaşatılması noktasında da ticaretin geliştirilmesi ve ekonomik çıktılar anlamında da katkı sağladı.

        Mimarisiyle, tarihiyle, kültürüyle, el sanatlarıyla yaşatılması, korunması, gelecek kuşaklara aktarılması noktasında da bir bilincin oluşmasını sağladı. Hem ekonomik hem tanıtım hem de korumacılık anlayışında miras listesine girmesiyle, daha başka bir boyuta taşınmasıyla katkı sağlamasının yanı sıra hem bölgemizde hem ilimizde hem de ülkemizde de koruma bilincinin oluşmasına katkı sağlamış oldu."

        Vali Yavuz, korumacılık anlayışını başlatan herkese teşekkür ederek, bu yolculuğun uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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