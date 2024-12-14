Karabük'te bal satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Çankırı ve Kastamonu üzerinden Karabük'e giriş yaptıklarının tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü, Safranbolu ve Yenice emniyet müdürlükleri ekipleri çalışma yaptı.

Benzer yöntemlerle çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin kullandığı aracın Plaka Tanıma Sistem (PTS) tarafından takibi yapıldı.

Şüpheliler 500 liralık bal sattıkları İ.B'nin üzerinde nakit olmadığını belirtmesi üzerine mobil internet bankacılığı üzerinden kendi hesaplarına 6 bin lira aktardı.

İlçeye gelen 2 kişi, bal satmak için mağdur İ.B. ile irtibat kurdu.

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