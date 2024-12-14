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        Karabük'te bal satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde bal satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:21 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:40
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        Karabük'te bal satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde bal satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçeye gelen 2 kişi, bal satmak için mağdur İ.B. ile irtibat kurdu.

        Şüpheliler 500 liralık bal sattıkları İ.B'nin üzerinde nakit olmadığını belirtmesi üzerine mobil internet bankacılığı üzerinden kendi hesaplarına 6 bin lira aktardı.

        Dolandırıldığını anlayan İ.B. İlçe Emniyet Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu şüphelilerin kullandıkları araç ve kimlik bilgileri tespit edildi.

        Benzer yöntemlerle çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin kullandığı aracın Plaka Tanıma Sistem (PTS) tarafından takibi yapıldı.

        Çankırı ve Kastamonu üzerinden Karabük'e giriş yaptıklarının tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü, Safranbolu ve Yenice emniyet müdürlükleri ekipleri çalışma yaptı.

        Şüpheliler O.K. ve K.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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