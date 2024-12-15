Safranbolu'nun Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı etkinlikleri sürüyor

Daha sonra Barış Mahallesi'ndeki "UNESCO 30. Yıl Hatıra Korusu"na çınar, dişbudak, ıhlamur ve süs kestanesi fidanları dikildi.

Restorasyonu 2 yıl süren 3 katlı konağın plaketini Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile konak sahibi Dr. Mahmud Faytrouny çaktı. Köse ve beraberindekiler konağı gezdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

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