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        KARÇEL, Eskipazar OSB'de 41 bin 249 metrekarelik yer tahsis sözleşmesi imzaladı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (KARÇEL), global pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde Karabük Valiliği ile yer tahsis sözleşmesi imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:42
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        KARÇEL, Eskipazar OSB'de 41 bin 249 metrekarelik yer tahsis sözleşmesi imzaladı
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (KARÇEL), global pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde Karabük Valiliği ile yer tahsis sözleşmesi imzaladı.

        KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, 1966'da yaklaşık 80 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin ilk çelik konstrüksiyon atölyesi olarak kurulan KARÇEL, ülkenin farklı bölgelerinde endüstriyel tesisler, binalar, demir ve kara yolu köprüleri, demir yolu vagonları, çimento fabrikaları, liman ve tersane vinçleri gibi projelere imza attı.

        Karabük Valiliği ile imzalanan sözleşme kapsamında, mimari projesi hazırlanan Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilecek 41 bin 249 metrekarelik arazinin 23 bin 479 metrekaresini üretim sahası alanı olarak kullanacak şirket, ileri teknolojiye sahip katma değerli çelik konstrüksiyon, vinç ve teknolojik ekipman ürünleri imalatı yapacak.

        Bu yatırımıyla KARÇEL, yeni yatırımıyla ithal edilen teknolojik ekipman ürünlerinin yurt içinde imalatını gerçekleştirerek cari açığın azalmasına da katkı sağlayacak.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yerel kalkınma hamlesiyle başlattığı istihdama ve üretime katkı sağlayacak vizyon projelerini destekleyen şirket, ileri teknoloji, inovasyon ve AR-GE temelli yeni yatırım kararıyla hem bölgenin kalkınmasını desteklemeyi hem de sürdürülebilir sanayi ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

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