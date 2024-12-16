Karabük'te bir kişi evinin önünde ölü bulundu
Karabük'te bir kişi evinin önünde ölü bulundu.
Karabük'te bir kişi evinin önünde ölü bulundu.
Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak'taki 2 katlı evinin kapısının önünde C.K'yi (82) hareketsiz halde gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, C.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.