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        Karabük'te otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren gencin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 22:22 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:22
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        Karabük'te otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren gencin cenazesi defnedildi.

        Yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Emrah Özdemir'in (32) cenazesi, ilçeye bağlı Toprakcuma köyüne getirildi.

        Özdemir'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Alaattin K. (74), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan sürücüye, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Alaattin K. idaresindeki 78 ST 743 plakalı otomobil dün, Karabük-Kastamonu kara yolu İsmail Necati Efendi Yurdu önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özdemir'e çarpmış, kaza yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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