Karabük'te otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren gencin cenazesi defnedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren gencin cenazesi defnedildi.
Yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Emrah Özdemir'in (32) cenazesi, ilçeye bağlı Toprakcuma köyüne getirildi.
Özdemir'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Alaattin K. (74), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan sürücüye, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı.
Alaattin K. idaresindeki 78 ST 743 plakalı otomobil dün, Karabük-Kastamonu kara yolu İsmail Necati Efendi Yurdu önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özdemir'e çarpmış, kaza yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
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