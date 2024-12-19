Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Özcan, tesiste farklı derecelerde zorluklara sahip pistlerin bulunduğunu aktararak, "5 bağımsız pistimiz, 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve babyliftimiz mevcut. Bu tesisin mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Kayak Federasyonu Karabük İl Temsilcisi İsmail Özcan, yaptığı açıklamada, yeni sezonu için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki merkez, 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.