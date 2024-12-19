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        Karabük'te devrilen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı

        Karabük'te devrilen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:52 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:52
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        Karabük'te devrilen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te devrilen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.

        M.Y. (48) idaresindeki elektrikli araç, Namal Kavşağı'nda önünde şerit değiştiren otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.Y. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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