Karabük'te devrilen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı
Karabük'te devrilen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.
Karabük'te devrilen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.
M.Y. (48) idaresindeki elektrikli araç, Namal Kavşağı'nda önünde şerit değiştiren otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Y. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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