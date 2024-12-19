Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te doğum gününde baypas ameliyatı olan 64 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

        Karabük'te yaşayan 64 yaşındaki hasta, doğum gününde geçirdiği baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te doğum gününde baypas ameliyatı olan 64 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te yaşayan 64 yaşındaki hasta, doğum gününde geçirdiği baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Nusret Yemelek (64) Kalp ve Damar Cerrahi Bölümünden Doç. Dr. Erdem Çetin, Dr. Öğretim Üyesi Celal Selçuk Ünal ve Dr. Öğretim Üyesi Aydın Keskin tarafından ameliyat edildi.

        Ameliyatla sağlığına kavuşan Yemelek, yakında taburcu edilecek.

        Doç. Dr. Çetin, AA muhabirine, klinikte 9 yıldır kalp ameliyatları yapıldığını söyledi.

        Nusret Yemelek için kalp anjiyosu sonrasında baypas kararı verildiğini belirten Çetin, "Tesadüf pazartesi günü kalp ameliyatını yaptığımızda doğum gününe denk geldi. Ameliyatı gayet güzel geçti. İki damarına baypas yaptık. Baypas ameliyatlarını kalbi durdurmadan yapıyoruz. Bu hastanın konforu açısından önemli." dedi.

        Dr. Öğretim Üyesi Keskin de ameliyatın ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu ve kendisini taburcu edeceklerini ifade etti.

        Dr. Öğretim Üyesi Ünal da klinik bünyesinde açık kalp cerrahisi de olmak üzere tüm kalp ve damar ameliyatlarını yaptıklarını dile getirdi.

        Ameliyathanede anjiyo cihazının da bulunduğunu dile getiren Ünal, "Aynı zamanda hibrit olarak kullandığımız hem açık hem kapalı ameliyatları beraber uygulayabiliyoruz. Yaklaşık 9 yılda 1000'e yakın açık kalp cerrahisi uyguladık. Yıllık yaklaşık 1000 civarında da damar ameliyatı uyguluyoruz." diye konuştu.

        Nusret Yemelek de ameliyatının doğum gününe denk geldiğini belirterek, "İkinci doğum günüme geçtim. Mutluyum, sevinçliyim. Ameliyatım çok başarılı geçti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir zorluk çekmedim. Çok çabuk ayağa kalktım. Herkes kendisini doktorlarımızın emin ellerine bıraksınlar. Hiç çekinmeden doktorlarımıza başvurabilirler." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk-İş asgari ücret için talep ettiği rakamı açıklıyor
        Türk-İş asgari ücret için talep ettiği rakamı açıklıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü
        İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Maganda, genel cerrahı kolundan bıçakladı!
        Maganda, genel cerrahı kolundan bıçakladı!
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Şehir eşkıyalarının kaçırdığı hurdacı kurtarıldı!
        Şehir eşkıyalarının kaçırdığı hurdacı kurtarıldı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı
        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu

        Benzer Haberler

        Karabük'te devrilen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı
        Karabük "eğitimde marka şehir" olma yolunda ilerliyor
        Karabük "eğitimde marka şehir" olma yolunda ilerliyor
        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı
        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı
        Safranbolu'nun Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı etkinlikleri tam...
        Safranbolu'nun Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı etkinlikleri tam...
        Karabük'te otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verild...
        Karabük'te otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verild...
        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya öldü
        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya öldü