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        Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:02
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        Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        A.S. idaresindeki 05 LB 303 plakalı tır, Karabük-Yenice kara yolu Fatih TOKİ girişinde E.Y. yönetimindeki 34 JS 0594 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki E.Y. ve Y.S.Y. (6) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer kazada ise S.U'nun kullandığı 78 BA 303 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklarkayası alt geçitte kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ehliyeti bulunmayan sürücünün 2,94 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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