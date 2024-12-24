Eskipazar'a 500 kişilik öğrenci yurdu yapılacak

Karabük'ün Eskipazar ilçesine 500 kişilik öğrenci yurdu yapılacağı bildirildi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç'ın ofislerinden yapılan ortak açıklamada, yurt binası ihalesinin 21 Ocak 2025'te gerçekleştirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek üzerine, proje çalışmaları tamamlanan Eskipazar 500 kişilik yurt yapım işi ihalesi 21 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. İhalenin ardından en kısa sürede yapımı tamamlanarak Eskipazar'daki öğrencilerin hizmetine sunulacaktır. Eskipazar ilçemiz 150 kız, 350 erkek öğrenci olmak üzere 500 kişilik kapasiteli standardı yüksek bir yurt binasına kavuşacaktır. Şehrimize hayırlı olsun."