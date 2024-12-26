Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ö.A. idaresindeki 78 ABA 393 plakalı otomobil, Öğlebeli Mahallesi Sanayi Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenildi.
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