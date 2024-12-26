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        Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 21:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:54
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        Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Karabük Azerbaycanlılar Derneğinin organizasyonunda 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi yanında kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

        Namazın ardından dua edildi.

        Karabük Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Khayal Abdullayev, namazın ardından yaptığı açıklamada, uçak kazası sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Elim uçak kazasında hayatını kaybeden Azerbaycanlı hemşehrilerimiz ve diğer Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz." dedi.

        Karabük'te yaşayan Azerbaycanlılar olarak kazada hayatını kaybeden vatandaşlar için yas tuttuklarını dile getiren Abdullayev, "Bizleri bu acılı günümüzde yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize, büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün burada toplanan kalabalığı görünce, 'İki devlet tek millet' olduğumuzu bir kere daha hissetmiş bulunmaktayız. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        - Kazakistan'daki uçak kazası

        Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüş, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu bulunduğu açıklanmıştı.

        Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirmişti.

        Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük milli yas ilan edilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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