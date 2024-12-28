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        Karabük'te kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza uygulandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 08:44 Güncelleme: 28.12.2024 - 08:45
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        Karabük'te kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza uygulandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Merkez mahallede bir iş yerinde kumar oynattığı belirlenen A.M. hakkında işlem yapıldı.

        Kumar oynayan 4 kişiye ise toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı, 3 bin liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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