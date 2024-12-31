Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te yaralı 2 kızıl şahin ile hasta kurt tedaviye alındı

        Karabük'te yaralı 2 kızıl şahin ile vatandaşların bulduğu hasta kurt tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te yaralı 2 kızıl şahin ile hasta kurt tedaviye alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te yaralı 2 kızıl şahin ile vatandaşların bulduğu hasta kurt tedavi altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Safranbolu ilçesinde yapılan faaliyet sırasında 2 yaralı kızıl şahin bulundu.

        Ekipler, tedavi ve bakımının yapılması için şahinleri Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Öte yandan 100. Yıl Mahallesi 1059 Sokak'ta kurt gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevi ekipleri, kurdu yakaladı. Uyuz olduğu değerlendirilen kurt, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı şahinler ile hasta kurt, tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        AI ve geleceğin sosyal politikaları

        Benzer Haberler

        Eski Sağlık Bakanı Akdağ, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi
        Eski Sağlık Bakanı Akdağ, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi
        Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da yılbaşı yoğunluğu
        Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da yılbaşı yoğunluğu
        "İşte Birlik, Güçte Birlik Karabük" projesi tanıtıldı
        "İşte Birlik, Güçte Birlik Karabük" projesi tanıtıldı
        Referandumla ayrılan köyün ilk muhtarı belli oldu
        Referandumla ayrılan köyün ilk muhtarı belli oldu
        Yağmurdan ıslanan köpek, durağa yanaşan otobüse bindi
        Yağmurdan ıslanan köpek, durağa yanaşan otobüse bindi
        Karabük'te halk otobüsüne binen sahipsiz köpeğin yolculuğu kamerada
        Karabük'te halk otobüsüne binen sahipsiz köpeğin yolculuğu kamerada