Karabük'te yaralı 2 kızıl şahin ile hasta kurt tedaviye alındı

Karabük'te yaralı 2 kızıl şahin ile vatandaşların bulduğu hasta kurt tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Safranbolu ilçesinde yapılan faaliyet sırasında 2 yaralı kızıl şahin bulundu.

Ekipler, tedavi ve bakımının yapılması için şahinleri Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.