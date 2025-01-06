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        Safranbolu'da 109 bin yaz çiçeği tohumu toprakla buluştu

        Safranbolu Belediyesi Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi, 2025 yaz sezonu için 4 farklı türde 109 bin çiçek tohumunu toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:44 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:01
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        Safranbolu'da 109 bin yaz çiçeği tohumu toprakla buluştu
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        Safranbolu Belediyesi Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi, 2025 yaz sezonu için 4 farklı türde 109 bin çiçek tohumunu toprakla buluşturdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu Uslu denetiminde 8 kişilik ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında seraya petunya, kadife, begonya ve horoz ibiği olmak üzere 4 türde 109 bin çiçek dikildi.

        Ayrıca serada marul, ıspanak, pırasa, tere ve roka gibi kışlık sebzelerin de hasadı yapıldı.

        Açıklamada, kışlık sebzelerin belediyeye ait aşevi, kent lokantası, sosyal tesis ve kreşe gönderileceği kaydedildi.

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        Galeri

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