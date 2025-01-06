Safranbolu'da 109 bin yaz çiçeği tohumu toprakla buluştu

Safranbolu Belediyesi Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi, 2025 yaz sezonu için 4 farklı türde 109 bin çiçek tohumunu toprakla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu Uslu denetiminde 8 kişilik ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında seraya petunya, kadife, begonya ve horoz ibiği olmak üzere 4 türde 109 bin çiçek dikildi.