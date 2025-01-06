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        Karabük'te görme engelli seyyar satıcının sokak hayvanlarına mama bırakması kamerada

        Karabük'te görme engelli seyyar satıcının sahipsiz hayvanlara yiyecek bırakması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 20:26 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:26
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        Karabük'te görme engelli seyyar satıcının sokak hayvanlarına mama bırakması kamerada
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        Karabük'te görme engelli seyyar satıcının sahipsiz hayvanlara yiyecek bırakması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Hürriyet Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde seyyar satıcılık yapan görme engelli kişi, sokaktaki köpeklere mama bıraktı.

        O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Görüntülerde, görme engelli kişinin caddeye mama bırakması ve köpeklerin mamaları yemesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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