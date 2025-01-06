Karabük'te görme engelli seyyar satıcının sokak hayvanlarına mama bırakması kamerada
Karabük'te görme engelli seyyar satıcının sahipsiz hayvanlara yiyecek bırakması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Karabük'te görme engelli seyyar satıcının sahipsiz hayvanlara yiyecek bırakması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Hürriyet Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde seyyar satıcılık yapan görme engelli kişi, sokaktaki köpeklere mama bıraktı.
O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Görüntülerde, görme engelli kişinin caddeye mama bırakması ve köpeklerin mamaları yemesi yer alıyor.
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