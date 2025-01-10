Karabük'te fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçuyla ilgili teknik çalışma yapıldı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 6 cep telefonu ve çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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