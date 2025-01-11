Karabük'te tıbbi aromatik bitki üretim alanı yüzde 74 arttı

ORHAN KUZU - Karabük'te tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ekim alanı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 74 artışla 767 dekara çıkarıldı.

Kentte, Valilik himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütücülüğünde 2023'te "Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor" (TABİAT) projesi uygulamaya alındı.

Ekonomik değeri yüksek ürün yetiştirilmesi hedeflenen projeyle 2023'te 441 dekar olan ekim alanı 2024'te 767 dekara çıkarılarak safran, aronya, karabuğday gibi ürünler yetiştiriliyor.

- "Ekim alanlarını genişleterek üretimi artırmayı hedefledik"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, Türkiye'de 3 bin 649 endemik bitkinin bulunduğunu, bunların 650'sinin tıbbi aromatik bitki anlamında kullanıldığını söyledi.

Türkiye'de 131 tescili yapılmış tıbbi aromatik bitki olduğunu aktaran Yavuz, "Türkiye, baharat alanında yaklaşık 246 bin tonla dünyada ikinci sırada üretim yapan ülke." dedi.

Yavuz, tıbbi aromatik bitkileri Karabük'te yetiştirip katma değerli ürün olarak değerlendirmek istediklerini dile getirerek, "Bunları kırsal turizmle birleştirerek kırsal turizmde canlanma ve gelişme sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda da vatandaşlarımızın köylerinde tarım yaparak şehirlere doğru yönelen göçü azaltmak istiyoruz." diye konuştu.

Projeyi geliştirirken ekim alanlarını genişleterek üretimi artırmayı hedeflediklerini anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında safran başta olmak üzere karabuğday, aronya, adaçayı, kekik, melisa, sumak ve hünnabı belirledik. Şükür güzel sonuçlar elde edildi. 2024 sonu itibarıyla sadece 3 ürüne dahi baktığımızda safranda 2023'te 81 dekar alanda ekim yapılırken 2024'ün sonunda yüzde 30 artışla 105 dekar alanda safran ekiminin yapıldığını görüyoruz. Aronyada 2023 sonu itibarıyla 32 dekar alanda ekim yapılırken yaklaşık yüzde 187 artışla 92 dekar alanda bunun ekimini yapmaya başladık. Karabuğday, bu coğrafya için önemli bir bitkimiz. 2023 sonu itibarıyla 132 dekarda ekim yapılırken 2024'te yüzde 184 artışla 375 dekar alanda bu ürünümüzün ekimini yapmaya başladık.

Projeyle sumağı katma değerli ürün haline getirmeyi hedefliyoruz. Ovacık, Safranbolu ve merkez ilçemizde 3 köyümüzde ekim alanlarımızı belirledik. Yaklaşık 35 dekar alanda sumak ekimi gerçekleştireceğiz. Karabük'te ilk kez sumak ekimi gerçekleştirerek vatandaşlarımızın katma değerli ürün yetiştirmesine, tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağız."

- "Hasat şenlikleri düzenleyeceğiz"

Yavuz, tıbbi aromatik bitkilerin, tıp, kozmetik, gıda gibi alanlarda kullanıldığından bahsederek, "Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 74'ü ormanlarla kaplı Karabük'te yüzde 17 civarında tarım alanımız var. Gerek mirastan gerekse coğrafyanın yapısından kaynaklanan nedenlerle arazilerimiz çok küçülmüş, küçük işletmelere ayrılmış durumda. Bizim büyük alanlarda tarım yapma imkanımız olmadığına göre küçük alanlarda ekonomik ve katma değeri yüksek ürünler üretirsek vatandaşlarımıza doğduğu yerde gelir elde etme ve orada yaşaması noktasında kolaylık sağlamış oluruz diye düşündük. Güzel gidiyor. 2025'te de yeni ürünlerle var olanları da geliştirerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tıbbı aromatik bitkiler için hasat şenlikleri düzenleyeceklerini belirten Yavuz, "Safran hasadının şenliği yapıldı. Bundan sonraki yıllarda değişik bitki türlerinde de hasat şenlikleriyle hem farkındalığın artırılmasına hem de kırsal anlamda turizmin canlandırılmasına katkı sağlanacağını değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın gelir elde etmesine, ürünlerimizin yetiştirilmesine, pazarlanmasına, hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yavuz, üretimin önemini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın üretmeleri, vatandaşlarımızın arazilerini değerlendirmeleri noktasında her türlü katkıyı sağlayacağımız gibi pazarlama noktasında da her zaman yanlarında olacaklarını bilmelerini isterim. Yeter ki ekilsin, yeter ki üretelim." diye konuştu.