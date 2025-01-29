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        Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 19:07 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:08
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        Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Karabük'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında kent merkezinde çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 litre etil alkol ve el yapımı 10,5 litre votka, 15,9 litre viski, 6 litre rakı ve 27 aroma verici kit ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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