Karabük'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 litre etil alkol ve el yapımı 10,5 litre votka, 15,9 litre viski, 6 litre rakı ve 27 aroma verici kit ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında kent merkezinde çalışma yürüttü.

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