Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

BSölgeye gelen İlçe Emniyet Amirliği Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, atmaca olduğu belirlenen kuşu aldı.

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