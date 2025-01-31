Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
Karabük'ün Yenice ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca, tedavi altına alındı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca, tedavi altına alındı.
Yenice ilçesinde Filyos Irmağı'nın kenarında yaralı yabani kuş olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
BSölgeye gelen İlçe Emniyet Amirliği Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, atmaca olduğu belirlenen kuşu aldı.
Atmaca tedavi edilmek üzere Karabük Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri vasıtasıyla Gökçebey hayvan barınağına götürüldü.
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