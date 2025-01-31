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        Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:04 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:05
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        Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca, tedavi altına alındı.

        Yenice ilçesinde Filyos Irmağı'nın kenarında yaralı yabani kuş olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        BSölgeye gelen İlçe Emniyet Amirliği Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, atmaca olduğu belirlenen kuşu aldı.

        Atmaca tedavi edilmek üzere Karabük Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri vasıtasıyla Gökçebey hayvan barınağına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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