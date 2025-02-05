Karabük'ten kısa kısa

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Eskipazar Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 2025 yılı için 300 milyon, Karabük OSB için 150 milyon lira ödenek tahsis edildi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın girişimleri sonucu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Eskipazar OSB'ye 2025 yılı için 300 milyon, Karabük OSB için ise 150 milyon lira ödenek çıkarıldı.

Bu destekle Eskipazar OSB'deki altyapı çalışmalarının hızlanması ve bölgenin sanayi üretimi açısından cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin ve Keskinkılıç, Karabük'ün sanayi alanındaki büyümesini desteklemek amacıyla yürütülen girişimlerin sonucunda, tahsis edilen finansmanla bölgedeki sanayi altyapısının güçleneceğini ve yeni yatırım ile istihdam alanlarının oluşacağını belirterek, Karabük ekonomisi için önemli kazanım sağlanacağını kaydetti.

Salt da Eskipazar OSB'nin, Karabük sanayisinin büyümesi ve çeşitlenmesi açısından stratejik bir proje olduğunu belirtti.

AK Parti teşkilatlarının yoğun girişimleri sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan 450 milyon lirayla yatırımların önünü açtıklarını aktaran Salt, "Bu destek sayesinde altyapı çalışmalarını hızlandıracak ve sanayicilerimize daha güçlü üretim alanı oluşturacağız. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karabük'ün sanayi alanında hak ettiği yere ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Karabük'te işletmelere fiyat ve ruhsat denetimi yapıldı

Karabük'te kafe, restoran ve lokantalarda fiyat etiketi ve ruhsat denetimi yapıldı.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Karabük Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelindeki kafe, restoran ve lokantalarda fiyat etiketi ve ruhsat denetimlerine devam ediyor.