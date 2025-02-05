Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Eskipazar Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 2025 yılı için 300 milyon, Karabük OSB için 150 milyon lira ödenek tahsis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Eskipazar Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 2025 yılı için 300 milyon, Karabük OSB için 150 milyon lira ödenek tahsis edildi.

        AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın girişimleri sonucu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Eskipazar OSB'ye 2025 yılı için 300 milyon, Karabük OSB için ise 150 milyon lira ödenek çıkarıldı.

        Bu destekle Eskipazar OSB'deki altyapı çalışmalarının hızlanması ve bölgenin sanayi üretimi açısından cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin ve Keskinkılıç, Karabük'ün sanayi alanındaki büyümesini desteklemek amacıyla yürütülen girişimlerin sonucunda, tahsis edilen finansmanla bölgedeki sanayi altyapısının güçleneceğini ve yeni yatırım ile istihdam alanlarının oluşacağını belirterek, Karabük ekonomisi için önemli kazanım sağlanacağını kaydetti.

        Salt da Eskipazar OSB'nin, Karabük sanayisinin büyümesi ve çeşitlenmesi açısından stratejik bir proje olduğunu belirtti.

        AK Parti teşkilatlarının yoğun girişimleri sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan 450 milyon lirayla yatırımların önünü açtıklarını aktaran Salt, "Bu destek sayesinde altyapı çalışmalarını hızlandıracak ve sanayicilerimize daha güçlü üretim alanı oluşturacağız. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karabük'ün sanayi alanında hak ettiği yere ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Karabük'te işletmelere fiyat ve ruhsat denetimi yapıldı

        Karabük'te kafe, restoran ve lokantalarda fiyat etiketi ve ruhsat denetimi yapıldı.

        Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Karabük Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelindeki kafe, restoran ve lokantalarda fiyat etiketi ve ruhsat denetimlerine devam ediyor.

        Denetimlerde, işletmelerin fiyat tarifeleri ve ruhsat durumları incelendi. İşletmelere, yürürlükteki mevzuata uyulması konusunda bilgilendirme yapılırken, tespit edilen eksiklikler için uyarılarda bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya "Belediye olarak halkımızın haklarını korumak, esnafımızın da kurallara uygun faaliyet göstermesini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla düzenli olarak denetimler gerçekleştirerek hem işletmelerin mevzuata uygun hareket etmesini sağlıyoruz hem de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Karabük'te şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te yiyecek arayan tilki kamerada
        Karabük'te yiyecek arayan tilki kamerada
        Karabük'te çiğdemler erken çiçek açtı
        Karabük'te çiğdemler erken çiçek açtı