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        Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:12
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        Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi.

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, antik kentin Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla resmi ören yeri olarak ilan edildiğini bildirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hadrianopolis Antik Kenti'nin Safranbolu Müzesi Müdürlüğüne bağlı ören yeri olarak tescil edilmesinin uygun görüldüğünü belirten Yavuz, "Tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılması adına önemli bir adım olan bu gelişme, Hadrianopolis'in turizmde hak ettiği yere ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Tarihin izini sürmek isteyen tüm ziyaretçilerimizi Hadrianapolis'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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