Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç'tan Hadrianopolis'in ören yeri ilan edilmesine ilişkin açıklama

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nin ören yeri statüsüne kavuşmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:53 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç'tan Hadrianopolis'in ören yeri ilan edilmesine ilişkin açıklama
        ABONE OL

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nin ören yeri statüsüne kavuşmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Şahin, Hadrianopolis'te 2023'te yapımına başlanan karşılama merkezinin inşasının tamamlandığını ve geçici kabulün yapıldığını belirtti.

        Karşılama merkezinin ardından ören yeri statüsü için başvuruda bulunduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Başvurumuz, Bakanlık uzmanlarının incelemesinin ardından onaylandı. Artık Hadrianopolis, ören yeri statüsünde. İlimizin turizmi için bu büyük bir gelişme. Hadrianopolis, artık turizmin önemli odak noktası ve Karadeniz Bölgesi'ndeki en değerli arkeolojik merkezlerden biri."

        Keskinkılıç da Eskipazar ve Karabük turizmi açısından büyük gelişme yaşandığını belirterek, "Ören yeri statüsüyle turist sayısında önemli artış bekliyoruz. Ören yeri statüsü, turizm acentelerinin burada resmi olarak faaliyet göstermesinin de önünü açacak. Bundan sonra antik kentimizin tanıtımı sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değil, birçok kurum tarafından da desteklenecek. Hadrianopolis'in tanınırlığını artıracak bu adım, bölge turizmi için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

        Şahin ve Keskinkılıç, başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Bakanlık yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi
        Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına kat...
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına kat...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı