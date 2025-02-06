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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi, öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimine destek olmak için öğrenci destek koordinatörlüğünü hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:02 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:02
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi, öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimine destek olmak için öğrenci destek koordinatörlüğünü hayata geçirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Destek Koordinatörlüğü öğrencilere eğitim koçluğu, kariyer planlaması ve rehberlik hizmetleri sunarak onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi hedefliyor.

        Koordinatörlüğün ilk toplantısı, Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öğrenci Destek Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Ümmet Aydan, "Bu koordinatörlük, öğrencilerimizin akademik gelişimini artırmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve bu talepleri üniversite yönetimine ileterek hayata geçirilmesi için köprü görevi görmek amacıyla oluşturulmuştur. Eğitim koçluğu, kariyer planlaması ve sosyal kültürel destek gibi alanlarda faaliyet göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Öğrenci Destek Koordinatörlüğü, önümüzdeki dönemde tüm fakültelerde ve yüksekokullarda benzer toplantılar düzenleyerek öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

        - Gençlik Programı kapsamında Karabük'e 1301 kontenjan

        İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Karabük'e 1301 kontenjan ayrıldı.

        AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu üniversitelerinde okuyan öğrencilere müjde verdiğini, İŞKUR Gençlik Programı ile İŞKUR'un gençlere sunduğu hizmetlerin tek bir platform altında birleştirildiğini belirtti.

        AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin ve Keskinkılıç, gençlerin üniversite eğitimi sırasında deneyim kazanmalarına katkı sağlayacaklarını vurgulayarak, "Gençlik Programı kapsamında Karabük Üniversitemizde değerlendirilmek üzere 1301 kontenjan tahsisi yapıldı. Öğrencilerimiz, okurken aynı zamanda üniversitelerde ve istedikleri alanlarda çalışabilecekler." ifadelerini kullandı.

        Açıklamada, öğrencilerin İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden programa başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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