Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te otobüs terminalinde tadilat projesi başlatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:48 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL

        Karabük'te otobüs terminalinde tadilat projesi başlatılıyor.

        Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir içi ve şehirler arası ulaşımı daha konforlu ve modern hale getirmek amacıyla otobüs terminalinde kapsamlı tadilat projesi gerçekleştirilecek.

        Toplam 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve 66 metrekare teras alanına sahip olacak şekilde planlanan proje, terminalin hem iç hem de dış mekanlarında önemli yenilikler içeriyor.

        Proje kapsamında bilet satış ofisleri, emanet ve kayıp eşya bölümleri, lostra, berber, hediyelik eşya dükkanları, zabıta ve polis noktaları gibi hizmet birimleri modernize edilecek, mevcut kafe alanı kaldırılarak, yerine lokanta ve kafe entegrasyonu sağlanacak ve 45 metrekarelik yeni teras alanı oluşturulacak. Bekleme salonu da genişletilerek yolculara daha ferah alan sunulacak.

        Terminalin dış cephesi kompozit kaplamayla yenilenerek modern görünüm kazandırılacak.Terminal çevresinde estetik peyzaj düzenlemeleri yapılarak, yolcuların bekleme süreçlerinde rahat edebileceği açık ve dinlenme alanları oluşturulacak.

        Bodrum katta otopark alanı ve teknik hacimler optimize edilerek, terminalin operasyonel süreçlerinin verimli işlemesi için gereken altyapı sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adım attıklarını belirterek, "Otobüs terminalimizde gerçekleştireceğimiz bu kapsamlı yenileme çalışmalarıyla hemşehrilerimize daha konforlu ve modern hizmet sunmayı hedefliyoruz. Terminalimizin iç ve dış mekanlarında yapacağımız düzenlemelerle estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirerek, Karabük'e yakışır tesis oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        - Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        U.K. idaresindeki 78 AAR 300 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde kavşaktan dönüş yapmak isterken yolun karşısına geçmeye çalışan S.B. isimli yayaya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.B. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bulak Kavşağı'nda ise A.Ş. idaresindeki 78 ABS 339 plakalı motosiklet, Y. A. idaresindeki 06 ACE 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Enkazdan 110 saat sonra kurtardığı depremzedeyle telefonda görüştü: Sen muc...
        Enkazdan 110 saat sonra kurtardığı depremzedeyle telefonda görüştü: Sen muc...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Kahramanmaraşlı depremzede kendisini 110 saat sonra enkazdan kurtaran görev...
        Kahramanmaraşlı depremzede kendisini 110 saat sonra enkazdan kurtaran görev...
        Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç'tan Hadrianopolis'in ören yeri ilan ed...
        Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç'tan Hadrianopolis'in ören yeri ilan ed...
        Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi
        Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına kat...
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına kat...