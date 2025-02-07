Karabük'ün yüksek kesimleri ile Bolu'nun Göynük ilçesinde kar etkili oldu

Tarihi konakları, Akşemseddin Hazretleri Türbesi ve doğasıyla her mevsim ilgi gören ilçe, kar manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu.

Bolu'nun Göynük ilçesi de 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Trafik ve karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem aldı.

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ve yüksek rakımlı köyler ile ormanları beyaza bürüdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.