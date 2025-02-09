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        Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü görüntülendi

        Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:42 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:42
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        Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü görüntülendi
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        Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yenice ilçesinde karla kaplı ormanlarda 2 karaca gören kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Kayıtlarda bölgede gezinen karacaların bir süre sonra uzaklaşması yer alıyor.

        Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ise yiyecek arayan 4 çakaldan oluşan sürü, çöp konteyneri çevresinde dolaştı.

        Bu sırada çakalları gören mahalle sakini, cep telefonu kamerasıyla hayvanları kayda aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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