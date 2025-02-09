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        Ormanda kamp yaparken yanlarına gelen tilkiyi ekmekle beslediler

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda kamp yapan iki kişi yanlarına gelen tilkiye ekmek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 20:50 Güncelleme: 09.02.2025 - 20:50
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        Ormanda kamp yaparken yanlarına gelen tilkiyi ekmekle beslediler
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda kamp yapan iki kişi yanlarına gelen tilkiye ekmek verdi.

        Sarıçiçek Yaylası'nda kamp yapan iki arkadaş, tilkiyle karşılaştı.

        Arkadaşlar, tilkiye seslenerek önüne ekmek parçaları attı.

        Verilen ekmek parçalarını yiyen tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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