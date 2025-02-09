Ormanda kamp yaparken yanlarına gelen tilkiyi ekmekle beslediler
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda kamp yapan iki kişi yanlarına gelen tilkiye ekmek verdi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda kamp yapan iki kişi yanlarına gelen tilkiye ekmek verdi.
Sarıçiçek Yaylası'nda kamp yapan iki arkadaş, tilkiyle karşılaştı.
Arkadaşlar, tilkiye seslenerek önüne ekmek parçaları attı.
Verilen ekmek parçalarını yiyen tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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