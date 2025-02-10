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        Karabük Üniversitesi "Aile Yılı" için projeler üretecek

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Aile Yılı" kapsamında projelere imza atmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:24
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        Karabük Üniversitesi "Aile Yılı" için projeler üretecek
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Aile Yılı" kapsamında projelere imza atmayı hedefliyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

        Görüşmelerde, "Aile Yılı"na yönelik yapılabilecek işbirlikleri ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Kırışık, KBÜ'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk sosyal bilimler festivali Sosyalfest 2025 etkinlikleri çerçevesinde "Aile Yılı" temasına yer vereceklerini belirtti.

        Kırışık, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin, toplumun temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmek adına önemli fırsat sunduğunu vurgulayarak, "Karabük Üniversitesi olarak bizler de aile değerlerini aşılamak, onları bu konuda bilinçlendirmek ve topluma katkı sağlayacak projeler üretmek için çalışıyoruz. Özellikle Sosyalfest 2025 kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklerle 'Aile Yılı' temasına uygun farkındalık ve dayanışma projelerine ev sahipliği yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        KBÜ'nün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapacağı işbirliklerinin detayları önümüzdeki günlerde netleşecek. Üniversite, "Aile Yılı" kapsamında gençlere yönelik yenilikçi ve anlamlı projelerle topluma katkı sunmayı hedefliyor.

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