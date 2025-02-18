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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:18
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde operasyonlar düzenledi.

        Çalışmada, 3 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 30,15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Merkezdeki diğer operasyonda, 2 şüphelinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada, 4 parça halinde aracın tavan kısmına gizlenmiş 19,65 gram sentetik uyuşturucu ile çeşitli aparatlar bulundu.

        Diğer operasyonda ise 2 zanlının üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, 3,90 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Ayrıca, 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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