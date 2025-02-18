Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde operasyonlar düzenledi.
Çalışmada, 3 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 30,15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Merkezdeki diğer operasyonda, 2 şüphelinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada, 4 parça halinde aracın tavan kısmına gizlenmiş 19,65 gram sentetik uyuşturucu ile çeşitli aparatlar bulundu.
Diğer operasyonda ise 2 zanlının üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, 3,90 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Ayrıca, 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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