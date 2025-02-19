"İşte Birlik, Güçte Birlik Karabük" projesi kapsamında sunumlar yapıldı

Karabük Valiliğince hazırlanan "İşte Birlik Güçte Birlik Karabük Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği" Projesi kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri sunum yaptı.

Vali Mustafa Yavuz, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki programda, projenin ilk aşamasının, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bir masanın etrafında Karabük'ü konuşmasını tesis etmek olduğunu söyledi.

Bu beklentinin yaklaşık 1,5 aylık sürede büyük oranda tesis edildiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yavuz, "1,5 aylık çalışmanın sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız el ele vererek hazırlanacak eylem planına altlık teşkil edecek 11 ana başlık, 46 alt başlık ve 201 faaliyet ve etkinlik başlığı belirlediler." dedi.

Yavuz, programda belirlenen başlıklarla ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından sunum yapılacağını ifade ederek, "Aslında bu proje Karabük'le ilgili aklımızdaki ve gönlümüzdekilerin dilimize ve projelere dökülmesi için hazırlandı. Her kamu kurumu ve her sivil toplum kuruluşunun bu şehrin insanı için el ele vererek gönülden ve yürekten çalışacağına inanıyorum. Bu güzel işbirliği ve sağlanan birliktelikten yine güzel fikirler ve projelerin çıkması en büyük beklentimdir." diye konuştu.

Çalışmanın sonucunda katılımcı anlayışla eylem planı hazırlanacağını aktaran Yavuz, "Bu eylem planını nisan ayında Karabüklü hemşehrilerimizle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Hep beraber hazırlayacağımız eylem planının hayata geçirilmesiyle şehrimizin ihtiyaç duyduğu küçük dokunuşlar içeren somut projelerin hazırlanarak uygulamaya konulması nihai hedefimizdir. Ortak amaç doğrultusunda hedefleri çok iyi belirleyerek ilerlememiz gerekiyor. Ortak amaç ki 250 bin Karabüklü hemşehrimizin huzuru, mutluluğu ve refahıdır. Bu anlamda bu şehrin evlatları olan sizlere ve bu şehrin kurumlarına güveniyorum. Sizlerin getireceği gerçekçi, somut, ayağı yere basan imkanlarla ihtiyaçların örtüştüğü görüş, öneri, fikir ve projelere ihtiyacımız var. Bu anlamda tarihimizin derinliklerinden gelen sivil toplumun gücünü biliyor ve bu güce inanıyoruz." ifadelerini kullandı.