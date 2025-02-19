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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 2. Başkan Ahmet Kara ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:19
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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
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        TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 2. Başkan Ahmet Kara ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ormancılık alanındaki güncel gelişmeler, akademik işbirlikleri ve sektörel işbirliği olanakları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Rektör Kırışık, görüşmede KBÜ bünyesinde faaliyet gösteren "Ahşap Çalışma Takımı" hakkında da bilgi verdi. Takımın bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kırışık, ayrıca üniversitenin Orman Fakültesinin projeleriyle hem akademik hem de sektörel gelişime destek sunduğunu vurguladı.

        Türkyılmaz ayrıca, KBÜ Orman Fakültesinde akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yörür, Kara, Genel Yazman Yusuf Kandazoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Programda, ormancılığın önemi, sektörün geleceği ve istihdam konuları ele alındı.

        Fakülteyi tanıtıcı sunumun ardından Türkyılmaz, ormanların ekosistemdeki önemi, ilgili kanunlar ve teşkilat yapısı hakkında bilgi verdi.

        Öğrenciler, ormancılık eğitimi ve istihdam konularında sorular sorarak interaktif ortam oluşturdu.

        Dekan Prof. Dr. Hüseyin Yörür'ün Türkyılmaz'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle program sona erdi.

        - KBÜ Rektörü Kırışık'tan Türkiye birincisi Doç. Dr. Selçuk Atay'a başarı belgesi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 2024 yılında yaptığı akademik çalışmalarla önemli başarıya imza atan Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Atay'ı tebrik ederek başarı belgesi takdim etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Atay, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre "Filoloji" alanında 6 bin 78, "Yeni Türk Edebiyatı" alanında ise 761 araştırmacı arasında Türkiye birincisi oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, şöyle devam etti:

        Atay'ın bilimsel çalışmalarının KBÜ ve Türkiye akademik camiası için önemli kazanç olduğunu belirterek, "Karabük Üniversitesi olarak akademik başarılara verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Doç. Dr. Selçuk Atay Hocamızın alanında Türkiye birinciliği elde etmesi, hem kendisi hem de üniversitemiz için gurur verici bir başarıdır. Bilimsel çalışmalarıyla bizleri gururlandırdığı için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen hazırlanan eserin ve yapılan akademik çalışmanın önemli bir başarıya dönüşmüş olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Atay, "Akademik başarılar, bireysel çabanın yanı sıra üniversitemizin ve değerli meslektaşlarımızın desteğiyle mümkün oluyor. Bu anlamlı takdir için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık'a ve Karabük Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki akademik yolculuğumda da bilimsel üretkenliğimi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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