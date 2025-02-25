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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz'ı makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:16
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz'ı makamında ağırladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, KBÜ'nün akademik çalışmaları, üniversite-şehir işbirliği ve hukuk alanında yürütülebilecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Rektör Kırışık, KBÜ olarak adalet ve hukuk alanında yapılan çalışmalara önem verdiklerini belirterek, ziyaretlerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

        - KBÜ'de "Sudan Kültür Günü" etkinliği düzenlendi

        Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) uluslararası öğrenciler arasındaki kültürel etkileşimi ve dayanışmayı arttırmak amacıyla "Sudan Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Sudanlı Öğrenciler Topluluğu tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, akademisyenler ve öğrenciler yoğun katılım sağladı.

        Etkinlikte, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Terzi ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci yer aldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Sudanlı öğrenciler, ülkelerinin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla şiirler okudu, geleneksel şarkılar seslendirdi ve Sudan'a özgü öğeler içeren sahne performansları sergiledi.

        - Eltayeb'den KBÜ Rektörü Kırışık'a ziyaret

        Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Kırışık’ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eltayeb, Karabük Sudanlı Öğrenciler Topluluğu tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen Sudan Kültür Günü etkinliği kapsamında Karabük Üniversitesine geldi.

        Eltayeb, etkinlik sonrasında bir araya geldiği Kırışık ile Türkiye ile Sudan arasındaki akademik ve kültürel işbirliklerinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve KBÜ'de öğrenim gören Sudanlı öğrencilerin eğitim süreçlerine dair konuları görüştü.

        Rektör Kırışık, KBÜ'nüm uluslararası öğrenciler için gelişimlerine katkı sağlayan bir eğitim ortamı sunduğunu ifade etti.

        - Karabük Belediyesinden sahipsiz hayvanlara mama desteği

        Karabük Belediyesi, soğuk hava koşullarında sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için mama desteğini sürdürüyor.

        Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin belirli noktalarına düzenli olarak yaş ve kuru mama bırakıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Sokak hayvanları, bu şehrin bir parçası ve onların yaşam koşullarını iyileştirmek bizim sorumluluğumuz. Bu süreçte hemşehrilerimizin de duyarlılık göstererek sokak hayvanlarına bir kap mama ve su bırakmalarını rica ediyorum. Unutmayalım ki sevgi paylaştıkça büyür ve tüm canlılar için hayatı daha güzel hale getirir." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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