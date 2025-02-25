Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, KBÜ'nün akademik çalışmaları, üniversite-şehir işbirliği ve hukuk alanında yürütülebilecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Kırışık, KBÜ olarak adalet ve hukuk alanında yapılan çalışmalara önem verdiklerini belirterek, ziyaretlerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

- KBÜ'de "Sudan Kültür Günü" etkinliği düzenlendi

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) uluslararası öğrenciler arasındaki kültürel etkileşimi ve dayanışmayı arttırmak amacıyla "Sudan Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Sudanlı Öğrenciler Topluluğu tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, akademisyenler ve öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Etkinlikte, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Terzi ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Sudanlı öğrenciler, ülkelerinin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla şiirler okudu, geleneksel şarkılar seslendirdi ve Sudan'a özgü öğeler içeren sahne performansları sergiledi.

- Eltayeb'den KBÜ Rektörü Kırışık'a ziyaret

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Kırışık’ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eltayeb, Karabük Sudanlı Öğrenciler Topluluğu tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen Sudan Kültür Günü etkinliği kapsamında Karabük Üniversitesine geldi.

Eltayeb, etkinlik sonrasında bir araya geldiği Kırışık ile Türkiye ile Sudan arasındaki akademik ve kültürel işbirliklerinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve KBÜ'de öğrenim gören Sudanlı öğrencilerin eğitim süreçlerine dair konuları görüştü.