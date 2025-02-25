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        Karabük'te karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karla kaplı ormanda görülen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:57
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        Karabük'te karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karla kaplı ormanda görülen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Sarıçiçek Yaylası'na giden bir aile, kar yağışı sonrası gezinti yaptıkları sırada ormanlık alanda karacalarla karşılaştı.

        Aile, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Görüntüde, bölgede bir süre gezinen karacaların daha sonra uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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