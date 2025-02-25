Karabük'te karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karla kaplı ormanda görülen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karla kaplı ormanda görülen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sarıçiçek Yaylası'na giden bir aile, kar yağışı sonrası gezinti yaptıkları sırada ormanlık alanda karacalarla karşılaştı.
Aile, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntüde, bölgede bir süre gezinen karacaların daha sonra uzaklaşması yer alıyor.
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