Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Köye ulaşımın Erkeç-Çamlı alternatif köy yolundan sağlandığı aktarılan açıklamada, "Kapanan köy yolunun trafiğe açılması için çalışmalar devam etmekte olup, yol en kısa sürede trafiğe açılacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından, Belen köy yolunu kullanmamaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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