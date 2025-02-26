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        Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:09
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        Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Belen köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı belirtildi.

        Köye ulaşımın Erkeç-Çamlı alternatif köy yolundan sağlandığı aktarılan açıklamada, "Kapanan köy yolunun trafiğe açılması için çalışmalar devam etmekte olup, yol en kısa sürede trafiğe açılacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından, Belen köy yolunu kullanmamaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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