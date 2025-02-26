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        Karabük'te park halindeki otomobil yandı

        Karabük'te park halinde yanan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:00
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        Karabük'te park halindeki otomobil yandı
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        Karabük'te park halinde yanan otomobilde hasar oluştu.

        Belenköy TOKİ konutları önünde park halindeki A.Ş'ye ait 74 AZ 693 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması ve vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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