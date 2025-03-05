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        Karabük'te 5000 Evler Sentetik Futbol Sahası yenileniyor

        Karabük'te gençler ve amatör sporculara hizmet eden 5000 Evler Sentetik Futbol Sahası'nda zemin yenileme çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:30
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        Karabük'te 5000 Evler Sentetik Futbol Sahası yenileniyor
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        Karabük'te gençler ve amatör sporculara hizmet eden 5000 Evler Sentetik Futbol Sahası'nda zemin yenileme çalışmaları başladı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte futbol müsabakalarının yoğun şekilde yapıldığı sahanın zemini uzun yıllar hizmet verdiği için ekonomik ömrünü tamamladı. Gerekli girişimlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığınca ödenek tahsis edilerek saha dönüşüm süreci başlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Ferhat Salt, projenin hayata geçirilmesi için gerekli ödeneğin tahsis edildiğini ve sürecin başladığını belirtti.

        Salt, sahanın sadece zemin yenileme değil, çevresinde yapılacak diğer projelerle daha modern spor tesisi haline getirileceğini anlatarak, teknik çalışmalar ve ihale sürecinin hızla tamamlanacağını ifade etti.

        AK Parti'nin spor yatırımlarına verdiği önemin altını çizen Salt, sadece bu proje ile sınırlı kalmayacaklarını, Karabük'te spor altyapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

        Salt, sürecin başından itibaren desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile projenin hazırlanması ve yürütülmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.

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        Galeri

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