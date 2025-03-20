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        Karabük'te duvarda asılı kalan otomobil polislerin yardımıyla kurtarıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol ayrımındaki duvarda asılı kalan otomobil, polislerin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:29
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        Karabük'te duvarda asılı kalan otomobil polislerin yardımıyla kurtarıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol ayrımındaki duvarda asılı kalan otomobil, polislerin yardımıyla kurtarıldı.

        Deretarla Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol ayrımındaki duvarda asılı kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisi ekipleri, çekici çağırdı.

        Otomobil polis ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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