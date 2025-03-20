Karabük'te duvarda asılı kalan otomobil polislerin yardımıyla kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol ayrımındaki duvarda asılı kalan otomobil, polislerin yardımıyla kurtarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol ayrımındaki duvarda asılı kalan otomobil, polislerin yardımıyla kurtarıldı.
Deretarla Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol ayrımındaki duvarda asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisi ekipleri, çekici çağırdı.
Otomobil polis ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
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