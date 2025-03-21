KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Demir, iftar programında konuştu:

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, KARDEMİR'in hem Karabük hem de Türkiye için büyük gurur kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti.

Fabrikanın merkez yemekhanesinde düzenlenen iftar programında konuşan Demir, Karabük'ün emeğin şehri ve demir çeliğin kalbi olduğunu söyledi.

İşçilerin de emeği üretenler ve değer katanlar olduğunu belirten Demir, "Sürekli olarak çeşitli şartlarda kar, kış, sıcak, soğuk demeden ülkenin en köklü ve en eski demir çelik tesisini daha da ileri taşımak için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Hepinizin emeğine, alın terine sağlık. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Demir, yıllardır her gün biraz daha ileri gitmek, daha fazla katma değer sağlamak için elbirliğiyle çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah bu çalışmalar giderek artarak daha da semeresini verecek. Hem Karabük'ümüz hem de Türkiye'miz için KARDEMİR büyük gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu yolculukta en büyük desteğimiz siz çalışanlarsınız. İlimiz yönetimiyle ve iş insanlarıyla beraber burayı sanayi şehri ve sanayi şehrinin de genel kuvvetini, iskeletini KARDEMİR etrafında bütünleşmiş demir çelik sanayi olarak hep beraber çalışmayı inşallah Allah bizlere nasip eder."

Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ve fabrika işçileri katıldı.