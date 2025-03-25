Karabük Üniversitesinde Kazakistan'ın tarihi draması "Sak Dala" sahnelendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) kampüste ramazan etkinlikleri kapsamında, Kazakistan'ın tarihi mücadelelerinin anlatıldığı "Sak Dala" tiyatro oyunu sahnelendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Kızıl Kalemle Yazılmış Bir Hikaye: Sak Dala" adlı tiyatro oyunu, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda izleyicilerle buluştu.

Etkinliğe, KBÜ Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Mesut Doğan, KBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ali Balkis, Karabük Hizmet ve Eğitim Vakfı Başkanı Şeref Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kazakistanlı Öğrenciler Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun, 90 yıl önce Kazakistan'da yaşanan büyük açlık ve ardından gelen zaferi sanatsal perspektiften ele aldı.

Tarihsel olayları duygusal bir anlatımla sahneye taşıyan gösteri, izleyicilere etkileyici anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda Kazakistanlı tiyatro oyuncularına, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını vurgulamak amacıyla Türk bayrağı hediye edildi.