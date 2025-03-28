Karabük'te firari 3 hükümlü yakalandı

Kent merkezinde "hırsızlık" suçundan 12 yıl 52 gün hapis cezası bulunan M.O, Eskipazar'da hakkında "hırsızlık" suçundan12 yıl 6 ay hapis cezası olan R.K, Yenice'de ise "öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Ö.E. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

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