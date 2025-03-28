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        Karabük'te firari 3 hükümlü yakalandı

        Karabük'te haklarında hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:45 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:45
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        Karabük'te firari 3 hükümlü yakalandı
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        Karabük'te haklarında hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

        Kent merkezinde "hırsızlık" suçundan 12 yıl 52 gün hapis cezası bulunan M.O, Eskipazar'da hakkında "hırsızlık" suçundan12 yıl 6 ay hapis cezası olan R.K, Yenice'de ise "öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Ö.E. yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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