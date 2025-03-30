Karabük'te balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Karabük'te apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı.
Karabük'te apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı.
Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında oturan E.E. (15), evin balkonundan zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
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