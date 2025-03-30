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        Karabük'te "ziyrat" geleneği yaşatılıyor

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde, arife günleri köy mezarlığında ikindi namazı sonrası toplanan halkın, helva ve yufka ekmeğini harmanlayarak katılımcılara eşit parçalarda dağıttığı "ziyrat" geleneği sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:46
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        Karabük'te "ziyrat" geleneği yaşatılıyor
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde, arife günleri köy mezarlığında ikindi namazı sonrası toplanan halkın, helva ve yufka ekmeğini harmanlayarak katılımcılara eşit parçalarda dağıttığı "ziyrat" geleneği sürdürülüyor.

        İsmi "ziyaret" kelimesinden geldiği düşünülen, dua ve mezarlık ziyaretlerinin yapıldığı gelenek sayesinde uzun süredir görüşemeyenler de bir araya geliyor.

        Ekincik köyünde yapılan etkinliğe katılan AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, asırlardır nesilden nesile aktarılan bu güzel geleneğin sadece bir buluşma değil, aynı zamanda duanın, hatırlamanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en samimi ifadesi olduğunu belirtti.

        "Büyüklerimizin duası, çocuklarımızın neşesi, komşularımızın muhabbetiyle yoğrulan bu gelenek, toplumsal dayanışmamızın en nadide örneklerindendir." diyen Şahin, bu adeti yeni nesillere aktarabilme temennisinde bulundu.

        "Ziyrat", dualar ve mezarlık ziyaretleriyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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