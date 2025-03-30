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        Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Şahin, Karabük'te bayramlaşma programında konuştu:

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Türkiye'nin en önemli hedefi, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin başına bela olmuş, maddi ve manevi kaybımıza yol açan terör örgütünü ortadan kaldırmak ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:48 Güncelleme: 30.03.2025 - 18:01
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        Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Şahin, Karabük'te bayramlaşma programında konuştu:
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        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Türkiye'nin en önemli hedefi, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin başına bela olmuş, maddi ve manevi kaybımıza yol açan terör örgütünü ortadan kaldırmak ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır." dedi.

        AK Parti Karabük İl Başkanlığınca Kanyonpark Düğün Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Şahin, Türkiye'de ramazan ayının huzur ve barış içinde geride bırakıldığını söyledi.

        Şimdi bayramın kutlandığını belirten Şahin, "Bundan mahrum olan milyonlarca Müslüman, özellikle Filistin'de, Gazze'de, başka yerlerde maalesef iftarlarını, sahurlarını bombalar altında yapmak zorunda kaldı." diye konuştu.

        Şahin, binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Bu sorunun çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle diplomatik yollarla elinden gelen gayreti gösteriyor. Sadece dün, sanıyorum 4 veya 5 liderle, cumhurbaşkanıyla konuştu. Sadece bayramlaşmak için konuşmadı. Dünyada, özellikle Orta Doğu’da akan bu kanı nasıl durdururuz diye konuştu. Katar Emiri'nden Mısır Cumhurbaşkanı'na, İran Cumhurbaşkanı'na kadar. Bunların hepsiyle görüştü ki 'Ya buna biz el atalım, ayrı ayrı bir şeyler söylemek kifayet etmiyor. Mutlaka bir araya gelip bu kanı durduralım, Gazze'de ve Filistin'de meydana gelen bu İsrail'in zulmüne bir şekilde son verelim.'"

        Şahin, Cenabıhakk'ın insanları en güzel şekil ve manada yarattığını dile getirerek, "Yaratıkların en mükemmelidir insan. İnsanoğlunun en büyük özelliklerinden birisi utanma duygusuna sahip olmasıdır. Herhangi birimiz bir isnatla karşılaşsak haklı veya haksız, bu yargı tarafından da yapılabilir, savcılık da yapabilir, mahkemeler de yapabilir. Hepimizin yüzü kızarmaz mı arkadaşlar, kızarır değil mi? Ama son günlerde bakıyoruz bu kadar ağır ithamlar ve isnatlar karşısında bulunanların yüzü asla kızarmıyor. O zaman biri çıkar ve 'Beyler sizin yüzünüzdeki deri mi yoksa gön mü, yüzünüz kızarmıyor mu?' diye sorar, sorabilir. İçinden geçtiğimiz süreçte lütfen Türkiye'de olup bitenleri takip edin." diye konuştu.

        Türkiye hakkında oyun oynanmak istendiğini söyleyen Şahin, "Ama buna benzer oyunları biz geçmişte de gördük. Bu oyunlar sonuç vermedi. Türkiye huzur içinde bir bayramı yaşıyor. Bunu bozmak isteyenler var. Türkiye'nin en önemli hedefi, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin başına bela olmuş, maddi ve manevi kaybımıza yol açan terör örgütünü ortadan kaldırmak ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır." dedi.

        Şahin, AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok hizmet yaptığını vurgulayarak, "Birçok eserler ortaya koydu. İnanıyorum ki siyasi hayatı boyunca Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ortaya koyacağı en büyük eser, terörsüz Türkiye eseri olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Programda AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da konuşma yaptı.

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        Galeri

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