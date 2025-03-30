Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
B.Ö. idaresindeki 54 ABR 846 plakalı otomobil, Nebioğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki B.Ö. ve M.E. (14) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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