Türkiye'nin ilk ağır sanayisi KARDEMİR, 88 yıldır ülke ekonomisine katma değer sağlıyor

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olarak 1937'de temelleri atılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 88 yıldır ülke ekonomisine katma değer üretiyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 3 Nisan 1937'de Türkiye'nin ilk ağır sanayisinin temeli Karabük'te atıldı. İlk yüksek fırının 9 Eylül 1939'da ateşlenmesinden 1 gün sonra 10 Eylül 1939'da ilk Türk demiri üretildi.

Bağlı kuruluşlarıyla yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan ve "fabrikalar kuran fabrika" ünvanıyla anılan KARDEMİR, yıllık 3,5 milyon ton sıvı çelik üretimini hedefliyor.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, Türk sanayisinin omuzlarında yükseldiği KARDEMİR'in temellerinin atılışının ve "Batı Karadeniz'in kalbi" Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönümünü yaşamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

KARDEMİR'in temellerinin 3 Nisan 1937'de atıldığını hatırlatan Yavuz, "Çeltik tarlalarında demirin çelik gücü, bir kentteki insan emeği ve azmiyle birleşerek yaktığı mavi ateşi ile adeta Karabük'ün doğuşunu müjdelemiştir." dedi.

Yavuz, Karabük'ün, Türkiye'nin pek çok şehrinin aksine düşman işgalinden kurtuluşunu değil, kuruluşunu kutladığını belirterek, şunları kaydetti: "Emeğin başkenti Karabük, genç cumhuriyetimizin en önemli sanayi şehri, aynı zamanda kadim bir tarihin, köklü bir kültürün ve dünyaca kıymetli bir mirasın da ev sahibidir. Kültürel kimliğimizin bir parçası olan bu kutlu mirasın emanetçileri olarak bizler, gelecek kuşaklara aktarma ve muhafaza etme bilinciyle, geçmişimize olan bağlılığımızı gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumlulukla birleştiriyoruz." - "Sanayideki üretim ve istihdam kapasitemizle ülke ekonomisinin gücüne güç katıyoruz" Sanayi alanında atacakları her adımda şehrin geleceğiyle uyumlu, çevresel ve sosyal sorumlulukları da gözeterek hareket ettiklerini vurgulayan Yavuz, "KARDEMİR'in öncülüğünde, sanayideki üretim ve istihdam kapasitemizle ülke ekonomisinin gücüne güç katıyoruz. Türkiye'nin gelecek yüzyıl vizyonunun öncelik ve hedeflerine uygun olarak, eğitim, kültür, sanat ve turizm gibi alanlarda da birlik ve dayanışma içinde ilerliyoruz. Karabük'ümüzün geleceğini aydınlık yarınlara taşıyacak her bir alın terini saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.